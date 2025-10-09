Главная » Новости



16:30, 9 октября 2025 года В Орле проверяют безопасность домов уязвимых семей В регионе продолжается профильная профилактическая акция.







Дом должен быть безопасным, а потому у сотрудников Госпожнадзора социально-уязвимые семьи на особом контроле. К ним они и отправились – вместе с полицией и нашей съемочной группой.



Соблюдают ли пожарную безопасность орловцы и за что можно попасть в черные списки ПДН? Ответы у Антона Сорокина.





Антон Сорокин





