20:00, 9 октября 2025 года Клещи в Орловской области не были излишне агрессивны в минувшем сезоне Об этом заявили в региональном Роспотребнадзоре.





В управлении Роспотребнадзора по Орловской области подвели итоги сезона активности клещей. По словам специалистов, за девять месяцев этого года число пострадавших от укусов находилось в пределах среднемноголетних значений.



Инфицированным боррелиозом оказался каждый пятый снятый с человека клещ. Число случаев болезни Лайма также сохранилось на среднемноголетнем уровне. Клещи укусили почти три тысячи человек, больше 30 человек оказались заражены.





Артем Ежаков





