Клещи в Орловской области не были излишне агрессивны в минувшем сезоне
Об этом заявили в региональном Роспотребнадзоре.
В управлении Роспотребнадзора по Орловской области подвели итоги сезона активности клещей. По словам специалистов, за девять месяцев этого года число пострадавших от укусов находилось в пределах среднемноголетних значений.
Инфицированным боррелиозом оказался каждый пятый снятый с человека клещ. Число случаев болезни Лайма также сохранилось на среднемноголетнем уровне. Клещи укусили почти три тысячи человек, больше 30 человек оказались заражены.