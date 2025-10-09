четверг 9.10.2025 16:45:37 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
11:31, 9 октября 2025 года

В Орловской области не стали смягчать наказание за массовую гибель рыбы

Отрадинский сахарный комбинат попытался оспорить штраф в 43 миллиона рублей.

Орловский областной суд оставил в силе вердикт коллег из Мценска о штрафе в 43 миллиона рублей Отрадинскому сахарному комбинату за массовую гибель рыбы. Предприятие попыталось оспорить приговор, но безуспешно, заявили в региональной прокуратуре. Он вступил в законную силу.

Как следует из материалов дела, в августе 2024-го года более 15-ти километров реки Оки вблизи населенного пункта Нарыково оказались загрязнены. Это стало причиной гибели более 6,7 тысячи экземпляров рыб, среди которых щука, лещ, сом, судак, голавль и плотва.

Эксперты назвали причиной загрязнения неочищенные промышленные сточные воды сахзавода. Показатели загрязняющих веществ по ряду позиций были превышены в 160 раз.






Артем Ежаков
