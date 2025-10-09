Главная » Новости



11:31, 9 октября 2025 года В Орловской области не стали смягчать наказание за массовую гибель рыбы Отрадинский сахарный комбинат попытался оспорить штраф в 43 миллиона рублей.



Орловский областной суд оставил в силе вердикт коллег из Мценска о штрафе в 43 миллиона рублей Отрадинскому сахарному комбинату за массовую гибель рыбы. Предприятие попыталось оспорить приговор, но безуспешно, заявили в региональной прокуратуре. Он вступил в законную силу.



Как следует из материалов дела, в августе 2024-го года более 15-ти километров реки Оки вблизи населенного пункта Нарыково оказались загрязнены. Это стало причиной гибели более 6,7 тысячи экземпляров рыб, среди которых щука, лещ, сом, судак, голавль и плотва.



Эксперты назвали причиной загрязнения неочищенные промышленные сточные воды сахзавода. Показатели загрязняющих веществ по ряду позиций были превышены в 160 раз.













