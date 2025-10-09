четверг 9.10.2025 16:45:29 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16:00, 9 октября 2025 года Два десятка орловцев стали Почетными донорами РФ В честь этого им вручили знаки отличия.
Фото: Служба крови Орловской области
23 жителя Орловской области стали Почетными донорами РФ. В честь этого им вручили знаки отличия в региональной службе крови.
Чтобы получить это звание, нужно сдать цельную кровь или плазму 40 раз и 60 раз соответственно. Такие доноры имеют право на ряд льгот. К концу прошлого года в регионе было порядка 2,5 тысячи Почетных доноров России. Артем Ежаков
