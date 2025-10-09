Главная » Новости



16:00, 9 октября 2025 года Два десятка орловцев стали Почетными донорами РФ В честь этого им вручили знаки отличия.



Фото: Служба крови Орловской области

23 жителя Орловской области стали Почетными донорами РФ. В честь этого им вручили знаки отличия в региональной службе крови.



Чтобы получить это звание, нужно сдать цельную кровь или плазму 40 раз и 60 раз соответственно. Такие доноры имеют право на ряд льгот. К концу прошлого года в регионе было порядка 2,5 тысячи Почетных доноров России.





Артем Ежаков





