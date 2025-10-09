Жители Орла разошлись во мнении о сносе пристройки к "Славутичу"

Ее демонтировали для создания комплекса "Судбищенская битва".

В Орле на месте снесенной пристройки к кафе "Славутич" появится не парковка, как предполагали орловцы, а пешеходная зона, место отдыха и велопарковка. Для краеведов это безусловная победа, а жители города, как следует из результатов опроса "Вести-Орел", во мнении разошлись.

Территория, где находилась пристройка, с самого начала была включена в проект строительства мемориального комплекса "Судбищенская битва". Парковка для автомобилей останется на площади перед собором.

Возможно, что ситуация с пристройкой к "Славутичу" станет прецедентом для демонтажа других сооружений, портящих, по мнению горожан и краеведов, облик Орла.