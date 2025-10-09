|
9:45, 9 октября 2025 года
Жители Орла разошлись во мнении о сносе пристройки к "Славутичу"Ее демонтировали для создания комплекса "Судбищенская битва".
В Орле на месте снесенной пристройки к кафе "Славутич" появится не парковка, как предполагали орловцы, а пешеходная зона, место отдыха и велопарковка. Для краеведов это безусловная победа, а жители города, как следует из результатов опроса "Вести-Орел", во мнении разошлись.
Территория, где находилась пристройка, с самого начала была включена в проект строительства мемориального комплекса "Судбищенская битва". Парковка для автомобилей останется на площади перед собором.
Возможно, что ситуация с пристройкой к "Славутичу" станет прецедентом для демонтажа других сооружений, портящих, по мнению горожан и краеведов, облик Орла.
Стэфания Басарева