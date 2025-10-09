Полтора десятка домов в Орле остались без тепла из-за аварии
Поврежден трубопровод в Ипподромном переулке.
Орловский филиал РИР Энерго сообщил о коммунальной аварии в переулке Ипподромном в Орле. Там поврежден трубопровод. Для восстановительных работ от тепла отключили почти полтора десятка домов. Вернуть его обещают к пяти часам вечера 9 октября.
Список адресов, попавших под отключение:
• ул. Наугорское шоссе, д. 42, 44а, 46, 48, 2а, 5, 50;
• ул. Цветаева, д. 1, 2;
• ул. Антонова, д. 5;
• ул. Матросова, д. 3, 2, 5;
• пер. Ипподромный, д. 2.