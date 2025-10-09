В Орел прибыли 10 новых автобусов

Они будут обслуживать Болховский микрорайон, ЗБК и другие маршруты с высоким пассажиропотоком.
8 октября в Орел в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" прибыла партия новых автобусов из 10-ти единиц. По словам начальника управления транспорта регионального профильного департамента Александра Верижникова, машины будут обслуживать маршруты с высоким пассажиропотоком – это Болховский микрорайон, ЗБК, Знаменки.
Каждый автобус вместит полсотни пассажиров. До конца 2025-го года в области ждут еще более 40 таких машин.