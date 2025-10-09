Главная » Новости



10:33, 9 октября 2025 года В орловском аэропорту уничтожили десятки снарядов и патронов При восстановлении воздушной гавани все чаще попадаются взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В орловском аэропорту "Южный" уничтожили 83 артиллерийских снаряда и множество патронов времен Великой Отечественной войны, сообщили в ГУ МЧС России по региону. Взрывотехники работали на территории воздушной гавани 8 октября.



При восстановлении аэропорта рабочие все чаще сталкиваются с "эхом войны". Например, в августе специалисты обезвредили зенитный боеприпас, в конце сентября – 250-килограммовую авиабомбу. Опасные находки не случайны – раньше там был военный аэродром.





Артем Ежаков






