Ремонт сельской школы в Покровском районе завершат в 2026 году
Стоимость работ — более 56 миллионов рублей.
Фото: администрация Орловской области
В Покровском районе Орловской области продолжают ремонт Моховской школы. Работы ведутся по национальному проекту "Молодежь и дети". На обновление учреждения образования потратят 54,6 миллионов рублей, сообщает администрация региона.
— Завершены работы по ремонту кровли, оштукатуриванию стен фасада, замене окон. Ведутся окраска фасада и устройство отмостков, — уточнили на сайте правительства.
Внутри здания заменили систему отопления, начали штукатурить стены. Закончить все работы должны в следующем году.