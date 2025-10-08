Главная » Новости



19:15, 8 октября 2025 года В Орле мошенники продают поддельные билеты на нашумевший мюзикл "Яга" Зрители массово жалуются в театр на обман.





На популярный орловский мюзикл "Яга" продают фейковые билеты. О мошеннической схеме рассказали в тг-канале театра "Свободное пространство". Особенно "черные распространители" активизировались перед показами спектакля 8 и 9 октября.



Ажиотаж вокруг покупки билетов на "Ягу" возник буквально с первых дней после премьеры. Постановка на сцене более двух лет, и по-прежнему попасть на нее непросто. По данным "Свободного пространства", мошенники предлагают фальшивые билеты в соцсетях театра, связываются с покупателями напрямую.



- Причем, предлагают продать и билеты, и некую "бронь", а также совершить покупку по несуществующей ссылке, - прокомментировали в учреждении культуры.



Администрации театра просит зрителей не покупать билеты с рук, чтобы не попасться на удочку мошенников.





Юлия Сабельникова





