среда 8.10.2025 19:50:55 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Особый характер
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

19:15, 8 октября 2025 года

В Орле мошенники продают поддельные билеты на нашумевший мюзикл "Яга"

Зрители массово жалуются в театр на обман.


На популярный орловский мюзикл "Яга" продают фейковые билеты. О мошеннической схеме рассказали в тг-канале театра "Свободное пространство". Особенно "черные распространители" активизировались перед показами спектакля 8 и 9 октября.

Ажиотаж вокруг покупки билетов на "Ягу" возник буквально с первых дней после премьеры. Постановка на сцене более двух лет, и по-прежнему попасть на нее непросто. По данным "Свободного пространства", мошенники предлагают фальшивые билеты в соцсетях театра, связываются с покупателями напрямую.

- Причем, предлагают продать и билеты, и некую "бронь", а также совершить покупку по несуществующей ссылке, - прокомментировали в учреждении культуры.

Администрации театра просит зрителей не покупать билеты с рук, чтобы не попасться на удочку мошенников.


Юлия Сабельникова
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.