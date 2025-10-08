Главная » Новости



17:06, 8 октября 2025 года Орловцам рассказали, что появится на месте снесенной пристройки к "Славутичу" Здесь будет не парковка, как предполагали орловцы.







В Орле на месте снесенной пристройки к кафе "Славутич" появится не парковка, как предполагали орловцы, а пешеходная зона, место отдыха и велопарковка. Об этом редакции "Вести-Орел" сообщил подрядчик, работающий на объекте. Территория, где находилась палатка, с самого начала была включена в проект строительства мемориального комплекса "Судбищенская битва".



Парковка для автомобилей будет на том же месте, где она и раньше была до этого, на площади перед собором. Сюжет Стэфании Басаревой на эту тему смотрите в вечернем выпуске новостей.







