18:29, 8 октября 2025 года В Орловской области сиротам вручили ключи от квартир Торжественная церемония прошла в администрации Орловского округа.



Фото: Александр Черных

В администрации Орловского муниципального округа вручили ключи от новых квартир четырем детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Жилье для молодых людей подобрали в местах с развитой инфраструктурой, а сами квадратные метры полностью пригодны для комфортного проживания.



Как заявил глава округа Александр Черных, в 2025-м году администрация купила 25 квартир для этой категории граждан. Деньги на покупку выделяются по программе "Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области".





Артем Ежаков





