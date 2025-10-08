В Орловской области сиротам вручили ключи от квартир
Торжественная церемония прошла в администрации Орловского округа.
Фото: Александр Черных
В администрации Орловского муниципального округа вручили ключи от новых квартир четырем детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Жилье для молодых людей подобрали в местах с развитой инфраструктурой, а сами квадратные метры полностью пригодны для комфортного проживания.
Как заявил глава округа Александр Черных, в 2025-м году администрация купила 25 квартир для этой категории граждан. Деньги на покупку выделяются по программе "Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области".