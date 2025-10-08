Главная » Новости



18:00, 8 октября 2025 года В Орле директора фирмы грузоперевозок осудят за сокрытие налогов По версии следствия, он утаил больше четырех миллионов рублей.





В Орле передали в суд дело в отношении директора общества, занимающегося услугами в сфере грузовых перевозок. Ему вменяют сокрытие денежных средств либо имущества организации в крупном размере, сообщили в СУ СК России по региону.



По версии следствия, мужчина утаил почти 4,4 миллиона рублей. Эти деньги должны были взыскать в качестве недоимки по налогам и страховым взносам. Уголовное дело возбудили на основании данных от полицейских и налоговиков.



Директор вину не признал. Его имущество суммой в 10 миллионов рублей арестовано для возмещения вреда.





Артем Ежаков





