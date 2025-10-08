Главная » Новости



15:32, 8 октября 2025 года На Орловщине растет число ДТП с участием водителей-новичков В 2025-м году с их участием случилась 51 авария.







В Орловской области растет число ДТП с участием водителей-новичков. В 2025-м году с участием автолюбителей, только получивших права, случилась 51 авария. В них погибли 16 человек, 67 пострадали.



В 2024-м году с первой попытки водительские удостоверения получили 22% сдающих. Как с этим обстоят дела на Орловщине? За ответом наш корреспондент Антон Сорокин отправился в автошколу для беседы с учениками и инструкторами.





Антон Сорокин





