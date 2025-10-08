Главная » Новости



14:30, 8 октября 2025 года Недетские достижения четверки юных орловцев покорили взрослых Они рисуют, занимаются скульптурой и наукой, поют на уровне профессионалов.







Недетские достижения четырех юных орловцев покорили взрослых. Василиса уже показывает свои картины на выставках и иллюстрирует сказки, четвероклассник Коля отличился на молодежной конференции ученых, Дамир готов стать городским скульптором, а Иван стал 30-кратным лауреатом конкурсов народной песни.



Как ребятам удается совмещать учебу и хобби? Что об этом думают эксперты? Об этом смотрите в сюжете Стэфании Басаревой.





Стэфания Басарева





