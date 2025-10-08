Заведующая детсадом в Орле не смогла оспорить штраф за сбитого грузовиком воспитанника

Она заплатит 150 тысяч рублей.

Орловский областной суд оставил без изменения приговор Северного районного суда города Орла в отношении заведующей детским садом №31. Ранее ее признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, оштрафовав на 150 тысяч рублей, женщина безуспешно попыталась оспорить это решение.

Как напомнили в прокуратуре, инцидент случился осенью 2023-го года. Трехлетний воспитанник беспрепятственно вышел с территории садика через открытую калитку и дошел до Московского шоссе, где его сбил грузовик. Ребенок получил черепно-мозговую травму.