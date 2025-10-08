Главная » Новости



11:10, 8 октября 2025 года Оператор ГТРК "Орел" Юрий Руссу отмечает 70-летие Его глазами наши телезрители уже много лет смотрят на события из жизни региона.





8 октября оператор ГТРК "Орел" Юрий Руссу отмечает 70-летие. Его глазами наши телезрители уже много лет смотрят на события из жизни региона.



Сегодняшний юбиляр отдал телевидению более 40 лет жизни, а в нашей телерадиокомпании трудится с 1998-го года. Для удачного кадра Юрий Васильевич мог развернуть любого министра, настоятельно рекомендовать губернаторам сменить галстук или убедительно отвоевать свое место под лучшим операторским солнцем.



С камерой Юрий Руссу познакомился еще в юности. Тогда его работа была удостоена специального диплома Союза кинематографистов на Всесоюзном конкурсе. Сегодня его звания и награды измеряются десятками.



Коллектив ГТРК "Орел" поздравляет Юрия Васильевича с праздником и желает здоровья, благополучия и творческих успехов.







