13:45, 8 октября 2025 года Прокуратура заинтересовалась судьбой деревьев на Сурена Шаумяна в Орле Спил запланировали в рамках благоустройства территории.



Прокуратура заинтересовалась судьбой деревьев на Сурена Шаумяна в Орле. Спил запланировали в рамках благоустройства территории. По этому поводу проведена проверка.



Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, "под нож" собрались отдать 107 деревьев, из которых только 25 определены как аварийные, при этом разрешения на снос до сих пор нет. Не учли и вопрос изменения проекта, чтобы спасти зеленые насаждения, как и возмещения вреда окружающей среде через компенсационную высадку или восстановительную выплату. Помимо этого, недостоверной названа оценка состояния деревьев и причин их сноса.



Ответственным чиновникам внесены представление и предостережение. Прокуратура продолжит мониторить ситуацию.





Артем Ежаков





