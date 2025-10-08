Главная » Новости



19:00, 8 октября 2025 года В Орле поход в ресторан для семейной пары закончился в полиции Они устроили дебош в заведении.



Фото: архив "Вести-Орел"

Семейная пара устроила дебош в ресторане на Кромском шоссе в Орле. Они, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приставали к окружающим и нецензурно выражались в адрес посетителей и работников заведения. Сотрудники ресторана вызвали правоохранителей.

— Прибывшие на место росгвардейцы задержали нарушителей порядка, после чего доставили их в ближайший отдел полиции для дальнейших разбирательств, — сообщили в управлении Росгвардии Орловской области.





