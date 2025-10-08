Больница имени Боткина в Орле получила реабилитационное оборудование

|Главная » Новости
11:30, 8 октября 2025 года
Больница имени Боткина в Орле получила реабилитационное оборудованиеОно предназначено для взрослых пациентов.
Взрослая поликлиника больницы имени Боткина в Орле получила реабилитационное оборудование. Об этом рассказали в медицинском учреждении. Новинки получило отделение реабилитации. Для занятий на них нужно направление от врача и предварительная запись.
Одной из новинок стал стабилометрический комплекс. Он проводит точную диагностику движений, анализирует работу мышц с помощью электромиографии и предлагает тренировки методом биологической обратной связи для эффективного восстановления при различных двигательных нарушениях.
Еще в арсенале медиков появился магнитный ритмический стимулятор. Он использует электромагнитные импульсы для воздействия на головной и спинной мозг, а также на нервные и мышечные ткани.
Также пациенты смогут заниматься на аппарате для восстановления равновесия и двигательной уверенности. Он поможет пациентам с параплегией, рассеянным склерозом, болезнью Паркинсона, перенесшим инсульт, а также пожилым и спортсменам.
Последней новинкой стал аппарат, который использует вибростимуляцию для ускорения реабилитации после травм и нарушений двигательной активности.
Артем Ежаков