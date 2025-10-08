среда 8.10.2025 19:48:09 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
11:30, 8 октября 2025 года

Больница имени Боткина в Орле получила реабилитационное оборудование

Оно предназначено для взрослых пациентов.


Взрослая поликлиника больницы имени Боткина в Орле получила реабилитационное оборудование. Об этом рассказали в медицинском учреждении. Новинки получило отделение реабилитации. Для занятий на них нужно направление от врача и предварительная запись.
 
Одной из новинок стал стабилометрический комплекс. Он проводит точную диагностику движений, анализирует работу мышц с помощью электромиографии и предлагает тренировки методом биологической обратной связи для эффективного восстановления при различных двигательных нарушениях.
 
Еще в арсенале медиков появился магнитный ритмический стимулятор. Он использует электромагнитные импульсы для воздействия на головной и спинной мозг, а также на нервные и мышечные ткани.
 
Также пациенты смогут заниматься на аппарате для восстановления равновесия и двигательной уверенности. Он поможет пациентам с параплегией, рассеянным склерозом, болезнью Паркинсона, перенесшим инсульт, а также пожилым и спортсменам.
 
Последней новинкой стал аппарат, который использует вибростимуляцию для ускорения реабилитации после травм и нарушений двигательной активности.



Артем Ежаков
