Больница имени Боткина в Орле получила реабилитационное оборудование

Оно предназначено для взрослых пациентов.

Взрослая поликлиника больницы имени Боткина в Орле получила реабилитационное оборудование. Об этом рассказали в медицинском учреждении. Новинки получило отделение реабилитации. Для занятий на них нужно направление от врача и предварительная запись.

Одной из новинок стал стабилометрический комплекс. Он проводит точную диагностику движений, анализирует работу мышц с помощью электромиографии и предлагает тренировки методом биологической обратной связи для эффективного восстановления при различных двигательных нарушениях.

Еще в арсенале медиков появился магнитный ритмический стимулятор. Он использует электромагнитные импульсы для воздействия на головной и спинной мозг, а также на нервные и мышечные ткани.

Также пациенты смогут заниматься на аппарате для восстановления равновесия и двигательной уверенности. Он поможет пациентам с параплегией, рассеянным склерозом, болезнью Паркинсона, перенесшим инсульт, а также пожилым и спортсменам.

Последней новинкой стал аппарат, который использует вибростимуляцию для ускорения реабилитации после травм и нарушений двигательной активности.