12:00, 8 октября 2025 года Жители Орла озадачены темнотой на улицах города Несколько улиц, скверы и даже некоторые центральные артерии остались без света.







В Орле обострилась старая проблема темноты. Несколько улиц, скверы и даже некоторые центральные артерии остались без света.



Где-то проблема кроется не в замене ламп, а в том, что включаются они намного позже. Есть случаи просто неработающих светильников, как на улице Паровозной. В мэрии уже начали готовиться к поиску подрядчика для замены фонарей.



За уровнем света на дорогах Орла следит и Госавтоинспекция. Улица 60-летия Октября – один из проблемных участков. На днях здесь погиб пешеход. Водитель автомобиля его не заметил.



Не работают парковые светильники и в недавно обновленном сквере Гуртьева. Вместе с ним погрузилась во тьму библиотека имени Бунина. На проблему в рамках прямого эфира обратил внимание губернатор Андрей Клычков.

"Зачастую по ряду объектов освещение включается дистанционно, наши проблемы с интернетом не очень хорошую роль играют, поэтому надо корректировать", – отметил глава региона.





Антон Сорокин






