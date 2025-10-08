Главная » Новости



12:49, 8 октября 2025 года Новые медики Орловского НКМЦ уже спасают детские жизни Почти три десятка специалистов пополнили ряды медучреждения в 2025-м году.







В НКМЦ имени Круглой в Орле в 2025-м году приступили к работе почти три десятка молодых специалистов. Это хирурги, анестезиологи, травматолог, психиатр, инфекционисты, сотрудники среднего звена. Они уже спасают детские жизни: только на счету, например, хирурга Сергея Синегубовского с августа 20 здоровых пациентов.



Почему молодые медики выбрали работу с детьми и утолен ли кадровый голод в НКМЦ? Расскажет Елена Литинская.





Елена Литинская





