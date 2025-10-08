Участников СВО оберегают сшитые орловчанками мишки в камуфляже
Идею для талисмана, родившуюся на Магадане, подхватили в ансамбле "Триумф".
Руководитель и участницы орловского ансамбля барабанщиц "Триумф" шьют талисманы для участников СВО. Изначально идея делать мишек в камуфляже родилась на Магадане, ее привезла с малой Родины глава ансамбля Инна Шевцова. В ближайшие дни партия талисманов отправится на передовую. Доставят посылку орловские казаки.
В мастерской рукодельниц побывала Мария Семак. Она пообщалась с ними и узнала, как задумка воплощалась сначала на северо-востоке России, а затем добралась до Орла.