10:30, 8 октября 2025 года Участников СВО оберегают сшитые орловчанками мишки в камуфляже Идею для талисмана, родившуюся на Магадане, подхватили в ансамбле "Триумф".







Руководитель и участницы орловского ансамбля барабанщиц "Триумф" шьют талисманы для участников СВО. Изначально идея делать мишек в камуфляже родилась на Магадане, ее привезла с малой Родины глава ансамбля Инна Шевцова. В ближайшие дни партия талисманов отправится на передовую. Доставят посылку орловские казаки.



В мастерской рукодельниц побывала Мария Семак. Она пообщалась с ними и узнала, как задумка воплощалась сначала на северо-востоке России, а затем добралась до Орла.





