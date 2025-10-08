Главная » Новости



9:32, 8 октября 2025 года В Северном районе Орла отключили асфальтосмесительную установку Ее работу приостановили почти на три месяца.





Орловская природоохранная межрайонная прокуратура добилась приостановки работы асфальтосмесительной установки в Северном районе Орла, используемой "Жилстройиндустрией".



Запрет установлен на 90 дней. Поводом к нему стали сверхнормативные выбросы вредных веществ в воздух из-за ненадлежащей эксплуатации и технического обслуживания установок очистки газов, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.



Вердикт суда не вступил в законную силу, его еще можно оспорить.





