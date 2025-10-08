среда 8.10.2025 19:47:34 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16:30, 8 октября 2025 года

В школе на Родзевича-Белевича в Орле начали возводить этажи

На объекте заняты 38 человек и шесть строительных машин.

Фото: КУ ОО "Орелгосзаказчик"

"Орелгосзаказчик" рассказал о текущем ходе возведения школы на улице Родзевича-Белевича в Орле. По словам пресс-службы учреждения, на стройплощадке сейчас работают 38 человек и шесть машин. По срокам, школу должны достроить к 2027-му году.

В данный момент в первом блоке школы забетонировали перекрытие цокольного этажа и начали возводить стены первого этажа с планом завершить эту работу до конца октября.

Во втором блоке залита плита пола цокольного этажа. В этом месяце строители закончат армирование и бетонирование стен. В третьем блоке идет бетонирование стен лестничной клетки и шахты лифта.

В четвертом блоке работают над бетонированием перекрытия цокольного этажа. Почти готовы его железобетонные колонны, их также возводят в пятом блоке.





Артем Ежаков
