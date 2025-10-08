Главная » Новости



16:30, 8 октября 2025 года В школе на Родзевича-Белевича в Орле начали возводить этажи На объекте заняты 38 человек и шесть строительных машин.



Фото: КУ ОО "Орелгосзаказчик"

"Орелгосзаказчик" рассказал о текущем ходе возведения школы на улице Родзевича-Белевича в Орле. По словам пресс-службы учреждения, на стройплощадке сейчас работают 38 человек и шесть машин. По срокам, школу должны достроить к 2027-му году.



В данный момент в первом блоке школы забетонировали перекрытие цокольного этажа и начали возводить стены первого этажа с планом завершить эту работу до конца октября.



Во втором блоке залита плита пола цокольного этажа. В этом месяце строители закончат армирование и бетонирование стен. В третьем блоке идет бетонирование стен лестничной клетки и шахты лифта.



В четвертом блоке работают над бетонированием перекрытия цокольного этажа. Почти готовы его железобетонные колонны, их также возводят в пятом блоке.











Артем Ежаков





