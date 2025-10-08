Главная » Новости



10:00, 8 октября 2025 года Село Никольское в Орловской области может стать историческим поселением По этому вопросу назначены публичные слушания.





Заместитель губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов подписал распоряжение правительства региона, которым предписывается назначить публичные слушания по вопросу включения населенного пункта или его части в перечень исторических поселений регионального значения. Речь идет о селе Никольском Должанского района. Публичные слушания состоятся в здании Никольского сельского дома культуры 23 октября в 16:00. Напомним, статус исторического поселения дает новые возможности для преображения территорий, позволит привлекать федеральные средства на развитие объектов, участвовать в различных национальных и региональных программах.





