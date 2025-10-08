В Советском районе Орла ограничат автомобильное движение на нескольких улицах

|
8:45, 8 октября 2025 года
В Советском районе Орла ограничат автомобильное движение на нескольких улицахВременные неудобства связаны с прокладкой водопроводных сетей.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орле из-за проведения работ по прокладке водопроводных труб будет ограничено движение автомобилей. Выбирать пути объезда придется до 8 ноября, сообщает мэрия. Проезд запретят по следующим адресам:
- по ул.Скворцова на участке от ул. Приборостроительной до Наугорского шоссе;
- по ул. Картукова от ул. Героев Пожарных до дома №6 по ул. Картукова.
Юлия Сабельникова
