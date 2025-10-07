Главная » Новости



20:14, 7 октября 2025 года Впервые к артефактам Орловские дайверы прикоснулись весной 2021-го Наконечники стрел, кресало, нательный крест. Дальнейшие исследования места сомнений не оставили - здесь в 1555 году русский отряд в неравной схватке смог противостоять войску крымского хана.







11-классники о битве, ставшей легендарной, слышали - на уроках истории. Но фильм - погрузил в эпоху и приоткрыл завесу некоторых тайн. Впечатлениями после просмотра делятся с авторами и творческой группой проекта.



"Судбищенская битва. Река времени" продолжит свое путешествие. И уже 10 октября с лентой познакомятся ученики 6-й школы Орла





Юлия Опанасюк





