20:49, 7 октября 2025 года Орловцы могут выбрать будущий бренд региона Голосование проходит онлайн.



Фото: Юлия Сабельникова

В Орловской области началось голосованию по определению будущих региональных брендов, по которым можно будет узнавать нашу область.



- Это могут быть места, личности, произведения, народные промыслы, наиболее ярко характеризующие или представляющие Орловщину, - рассказали на портале правительства.



Проголосовать можно онлайн в два этапа. С 3 по 30 октября необходимо ответить на вопросы по этой ссылке. С 7 по 30 октября необходимо перейти по следующему адресу.





Юлия Сабельникова





