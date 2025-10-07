Жители мгногоэтажки в Орле два года жалуются на протечки крыши

|
19:27, 7 октября 2025 года
Жители мгногоэтажки в Орле два года жалуются на протечки крышиУправляющая компания не решает проблему.
Фото: скриншот из видео Народного фронта Орловской области
В Орле несколько квартир на пятом этаже по адресу Московская, 41 страдают от протечек крыши. Проблема появилась два года назад, особенно сильно она обостряется весной и осенью: в период дождей.
- Вода течет с потолка в спальнях и кухнях, по словам жильцов, они спят под зонтом или переставляют тазы, - рассказали в Народном фронте.
Жалобы в ЖЭУ не дали результатов. Жители обратились за помощью в Народный фронт Орловской области. К решению проблемы привлекли прокуратуру.
Юлия Сабельникова
