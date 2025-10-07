вторник 7.10.2025 21:54:05 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Особый характер
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

20:00, 7 октября 2025 года

С января в Орловской области появятся новые дорожные знаки

Это связано с вступлением в силу изменений к ГОСТ Р 52289-2019.

Фото: Ольга Супонева

С января в Орловской области появятся новые дорожные знаки. Это связано с вступлением в силу изменений к ГОСТ Р 52289-2019 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств".

Так, знак "Стоп-линии" может стать вертикальным. Его будут использовать там, где невозможно установить горизонтальный вариант. В местах с пешеходными переходами, которые посещают слабослышащие люди, например, у больниц или специализированных школ, разместится знак "Глухие". На спецтабличку "Время действия" теперь будут наносить не только часы и дни недели, но и месяцы.

Некоторые знаки могут быть объединены. К примеру, "Скользкая дорога" и "Мокрое покрытие" заменит "Обледенелое и влажное покрытие", знак "Парковка" — может быть совмещен с изображением "Способ постановки транспортного средства на стоянку", а "Рекомендуемое ограничение скорости" может быть размещено на щите с указателем "Искусственная неровность".

Изменится и размер паковочных мест: ширина станет меньше и составит 2 метра 25 сантиметров вместо 2,5 метров, длина останется прежней – 6,5 метров.


Анастасия Мельникова
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.