20:00, 7 октября 2025 года С января в Орловской области появятся новые дорожные знаки Это связано с вступлением в силу изменений к ГОСТ Р 52289-2019.



С января в Орловской области появятся новые дорожные знаки. Это связано с вступлением в силу изменений к ГОСТ Р 52289-2019 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств".



Так, знак "Стоп-линии" может стать вертикальным. Его будут использовать там, где невозможно установить горизонтальный вариант. В местах с пешеходными переходами, которые посещают слабослышащие люди, например, у больниц или специализированных школ, разместится знак "Глухие". На спецтабличку "Время действия" теперь будут наносить не только часы и дни недели, но и месяцы.



Некоторые знаки могут быть объединены. К примеру, "Скользкая дорога" и "Мокрое покрытие" заменит "Обледенелое и влажное покрытие", знак "Парковка" — может быть совмещен с изображением "Способ постановки транспортного средства на стоянку", а "Рекомендуемое ограничение скорости" может быть размещено на щите с указателем "Искусственная неровность".



Изменится и размер паковочных мест: ширина станет меньше и составит 2 метра 25 сантиметров вместо 2,5 метров, длина останется прежней – 6,5 метров.





Анастасия Мельникова






