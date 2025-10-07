Главная » Новости



14:24, 7 октября 2025 года Клычков поздравил президента Путина с Днем рождения Сегодня главе государства исполняется 73 года.





7 октября президент России Владимир Путин празднует День рождения. Андрей Клычков в своем телеграм-канале поздравил главу государства, поблагодарив за постоянную поддержку Орловщины. Губернатор пожелал Верховному главнокомандующему здоровья и успехов в реализации планов по дальнейшему развитию страны.

— Под руководством сильного лидера Россия всегда отвечала на любые вызовы времени. Сейчас наши военнослужащие, выполняющие свой долг в зоне СВО, их семьи и близкие чувствуют поддержку Верховного Главнокомандующего. Она укрепляет дух и уверенность в долгожданной и близкой Победе, — сказал глава региона.





Юлия Сабельникова





