Главная » Новости



16:02, 7 октября 2025 года В Орле пропал двадцатилетний Денис Тихонов Его не могут найти со вчерашнего дня.





6 октября в Орле на связь с близкими не вышел двадцатилетний Денис Тихонов. Его поиск начали добровольцы поискового отряда "ЛизаАлерт".



Молодой человек был одет в синюю джинсовку, черную толстовку с белыми узорами, черные штаны с белыми лампасами, с собой имел черную сумку.



Пропавший высокого роста — 180 сантиметров, нормального телосложения, светловолосый, глаза серо-голубые.



Информацию о его местонахождении просят сообщать по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.





Юлия Сабельникова





