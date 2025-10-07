Главная » Новости



17:00, 7 октября 2025 года Орловчанка поборется за звание учителя здоровья России Анастасия Вишневецкая вышла в федеральный этап одноименного конкурса.





Учитель истории и обществознания школы №5 имени Щекотихина города Орла Анастасия Вишневецкая стала победительницей регионального этапа всероссийского конкурса "Учитель здоровья России". Второе место завоевала учитель физкультуры средней школы №10 Наталья Корж-Глухова, третье место у инструктора по физкультуре детского сада №80 Марины Александровой, сообщает региональный информационный портал.



Анастасия Вишневецкая представит регион на федеральном этапе конкурса. Он пройдет с 26 по 28 ноября в Йошкар-Оле.



Конкурс "Учитель здоровья России" призван сформировать культуру здоровья у детей и работников системы образования через внедрение приемов, укрепляющих и поддерживающих здоровье — это могут быть подвижные игры и многое другое.





Артем Ежаков





