12:00, 7 октября 2025 года В Орловской области водитель "Ларгуса" не пережил столкновение с деревом Трагедия случилась накануне утром.



Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области

Около семи часов утра 6 октября на трассе "Калуга – Орел" в Орловской области случилось смертельное ДТП. По предварительным данным регионального управления ГАИ, 66-летний водитель "Лады Ларгус" съехал с дороги и врезался в дерево. Врачи не сумели спасти мужчину – травмы оказались слишком серьезными, и автолюбитель скончался в машине скорой.



51-летняя пассажирка "Ларгуса" с травмами была доставлена в областную клиническую больницу, но госпитализация ей не понадобилась.



Накануне на территории Орловской области случилось 17 ДТП, четыре человека пострадали, один погиб.





Артем Ежаков





