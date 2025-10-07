Главная » Новости



18:28, 7 октября 2025 года "Умные стикеры" появились в орловском музее имени Русанова Теперь экспозиция стала более доступной для людей с нарушением зрения.



Фото: архив "Вести-Орел"

В орловском музее имени Владимира Русанова появились "Умные стикеры". Это российская инновационная разработка, которая соответствует ГОСТу. Теперь музейная экспозиция будет более подробной для людей с нарушением зрения, так как стикеры дополняют работу экскурсовода и гарантируют доступность описания экспонатов, детализированность и точность.

— Дотронувшись смартфоном до стикера, незрячий или слабовидящий человек услышит тифлокомментарий на своем привычном устройстве. Без скачивания приложений и авторизаций. Описания экспонатов и интерьеров музея составлены подробно и нейтрально, передают визуальную информацию: текстуры, цвета, размеры, эмоции и т.д., — сообщили в пресс-службе регионального правительства. Музей имени Русанова стал четвертым музеем в России, который использует такую инновацию.





Анастасия Мельникова





