18:28, 7 октября 2025 года

"Умные стикеры" появились в орловском музее имени Русанова

Теперь экспозиция стала более доступной для людей с нарушением зрения.

Фото: архив "Вести-Орел"

В орловском музее имени Владимира Русанова появились "Умные стикеры". Это российская инновационная разработка, которая соответствует ГОСТу. Теперь музейная экспозиция будет более подробной для людей с нарушением зрения, так как стикеры дополняют работу экскурсовода и гарантируют доступность описания экспонатов, детализированность и точность.
— Дотронувшись смартфоном до стикера, незрячий или слабовидящий человек услышит тифлокомментарий на своем привычном устройстве. Без скачивания приложений и авторизаций. Описания экспонатов и интерьеров музея составлены подробно и нейтрально, передают визуальную информацию: текстуры, цвета, размеры, эмоции и т.д., — сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Музей имени Русанова стал четвертым музеем в России, который использует такую инновацию.


Анастасия Мельникова
