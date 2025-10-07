Главная » Новости



16:28, 7 октября 2025 года В Орловской области выберут "Народного участкового" региона Это звание достанется одному из трех кандидатов.



Фото: УМВД России по Орловской области

В Орловской области по 16 октября проходит второй этап конкурса "Народный участковый". За это звание борются три кандидата: майор Елена Титова из Сосково, майор Владимир Лютиков из Ливен и старший лейтенант Юлия Черепкова из Дмитровска. Ранее они обошли своих коллег на первом этапе конкурса.



Кто-то из озвученной тройки станет абсолютным победителем в регионе, а затем представит область на федеральном этапе конкурса.



Проголосовать за своего кандидата можно на сайте управления МВД России в особом разделе.





Артем Ежаков





