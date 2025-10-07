Больше 200 программистов боролись за награды чемпионата и первенства области
Награды разыграли в трех дисциплинах.
Чемпионат и первенство Орловской области по спортивному программированию собрали больше 200 участников. Награды разыграли в трех дисциплинах.
Школьники и студенты разрабатывали алгоритмы для решения задач, создавали приложение "Культурный код региона", а еще – искали "флаги". Такова цель спортсменов в программировании систем информационной безопасности. Подробнее в сюжете Анастасии Дороховой.