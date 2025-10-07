За прошедшую неделю зарегистрировано более пяти тысяч случаев.
Фото: Ольга Супонева
На Орловщине снова растет заболеваемость ОРВИ. За прошедшую неделю зарегистрировано порядка 5,2 тысяч случаев, что на 3,9 % выше показателя предыдущей недели. Напомним, тогда наблюдался спад в распространении вируса.
По сообщению Управления Роспотребнадзора по Орловской области, 52,8% заболевших – дети до 14 лет.
В регионе продолжается прививочная компания против гриппа. На данный момент вакцинацию прошли 137 тысяч человек. Иммунитет после прививки развивается в среднем через 2 недели и действует до 12 месяцев.