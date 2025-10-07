Главная » Новости



12:50, 7 октября 2025 года На Орловщине снова растет заболеваемость ОРВИ За прошедшую неделю зарегистрировано более пяти тысяч случаев.



Фото: Ольга Супонева

На Орловщине снова растет заболеваемость ОРВИ. За прошедшую неделю зарегистрировано порядка 5,2 тысяч случаев, что на 3,9 % выше показателя предыдущей недели. Напомним, тогда наблюдался спад в распространении вируса.



По сообщению Управления Роспотребнадзора по Орловской области, 52,8% заболевших – дети до 14 лет.



В регионе продолжается прививочная компания против гриппа. На данный момент вакцинацию прошли 137 тысяч человек. Иммунитет после прививки развивается в среднем через 2 недели и действует до 12 месяцев.





Анастасия Мельникова






