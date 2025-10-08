|
8:00, 8 октября 2025 года
Орловские кинологи с четвероногими напарниками охраняют покой регионаОбучение каждой собаки – нелегкий труд. Как проходит дрессировка в МВД и ФСИН, покажем в нашем сюжете.
Орловские кинологи с четвероногими напарниками охраняют покой региона. Собак берут с собой на места преступлений, они ищут запрещенные вещества и предметы, спасают людей в воде и из-под завалов.
Как пушистых готовят к службе? Какие методы используют сотрудники полиции и ФСИН? Все ответы у Эльзы Ахмедбековой – она пообщалась с опытными кинологами.
Эльза Ахмедбекова
