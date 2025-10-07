Главная » Новости



12:30, 7 октября 2025 года В Орловской области запустили мобильное приложение для школьников и родителей Оно объединяет в себе электронный дневник, расписание уроков, домашних заданий, уведомления об оценках, пропусках и важные сообщения от классного руководителя.







В школах Орловской области внедрили приложение "Образование-57". Его скачали уже больше 10 тысяч раз. Оно объединяет в себе электронный дневник, расписание уроков, домашних заданий, уведомления об оценках, пропусках и важные сообщения от классного руководителя.



Скачать приложение могут ученики и их родители в магазине приложений на своем смартфоне. Для входа необходимо иметь подтвержденную запись на "Госуслугах".



Сервис уже запущен во всех 333-х школах региона и 18 средне-профессиональных учебных заведениях. Анастасия Миносьян узнала впечатления о новом приложении и выяснила, почему классические бумажные школьные журналы все еще нужны.





