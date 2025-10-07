Под Орлом на ночь ограничат движение на железнодорожном переезде
Там будут менять рельсы.
Фото из архива и является иллюстрацией
17 октября с 22:00 часов 16 октября до 05:00 часов 17 октября закроют движение для машин на железнодорожном переезде 398 км автодороги "Орел – Тамбов" – Хотетово – Гагаринка км 0+402 – км 0+428 в Орловском округе. Там будут менять рельсы, рассказали в "Орелгосзаказчике".
Пересечь железную дорогу автомобилисты смогут через переезд 402 км перегона "Орел – Становой Колодезь".