11:30, 7 октября 2025 года Орловские студенты стали победителями слета "Путь героя" В нем участвовали 180 студентов Президентской академии







Орел в третий раз принял военно-патриотический слет "Путь героя". В нем участвовали 180 студентов Президентской академии – от Калининграда до Ростова-на-Дону.



Слет посвятили 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В программе у молодых людей были тактическая и огневая подготовка, топография, управление дронами и многое другое.



В общекомандном зачете первыми стали орловские студенты. Второе место у команды из Волгограда, третье – Липецка.





Татьяна Тимохина






