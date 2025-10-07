|
11:30, 7 октября 2025 года
Орловские студенты стали победителями слета "Путь героя"В нем участвовали 180 студентов Президентской академии
Орел в третий раз принял военно-патриотический слет "Путь героя". В нем участвовали 180 студентов Президентской академии – от Калининграда до Ростова-на-Дону.
Слет посвятили 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В программе у молодых людей были тактическая и огневая подготовка, топография, управление дронами и многое другое.
В общекомандном зачете первыми стали орловские студенты. Второе место у команды из Волгограда, третье – Липецка.
Татьяна Тимохина
