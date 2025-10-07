Орловские волейболистки дебютировали в чемпионате России
В двух первых играх у наших спортсменок победа и поражение.
Волейболистки клуба "Орел" одержали первую победу в чемпионате России. В Пензе спортсменки в рамках высшей лиги "Б" дважды сыграли против команды "Университет-Визит". В первом матче орловчанки вырвали победу со счетом 3:2, во втором хозяйки площадки были сильнее, выиграв все три сета.
Следующие игры у орловчанок пройдут дома: 18 и 19 октября команда примет волгоградскую "Волжаночку ГРАСС".