Главная » Новости



11:00, 7 октября 2025 года Орловские волейболистки дебютировали в чемпионате России В двух первых играх у наших спортсменок победа и поражение.





Волейболистки клуба "Орел" одержали первую победу в чемпионате России. В Пензе спортсменки в рамках высшей лиги "Б" дважды сыграли против команды "Университет-Визит". В первом матче орловчанки вырвали победу со счетом 3:2, во втором хозяйки площадки были сильнее, выиграв все три сета.



Следующие игры у орловчанок пройдут дома: 18 и 19 октября команда примет волгоградскую "Волжаночку ГРАСС".





Артем Ежаков





