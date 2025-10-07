Главная » Новости



10:00, 7 октября 2025 года С подрядчиком благоустройства набережной Лескова в Мценске расторгли контракт Разрыва соглашения добились в прокуратуре.





Мценская межрайонная прокуратура добилась расторжения контракта на благоустройство набережной Лескова в городе. Работы по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" в сентябре заказали у коммерческой организации, однако после изучения документов выяснилось, что она не подходит под требования, сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области. Помимо разрыва соглашения, надзорное ведомство внесло представление директору Мценского дворца культуры.





Артем Ежаков





