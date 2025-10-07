С подрядчиком благоустройства набережной Лескова в Мценске расторгли контракт

|
10:00, 7 октября 2025 года
С подрядчиком благоустройства набережной Лескова в Мценске расторгли контрактРазрыва соглашения добились в прокуратуре.
Мценская межрайонная прокуратура добилась расторжения контракта на благоустройство набережной Лескова в городе. Работы по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" в сентябре заказали у коммерческой организации, однако после изучения документов выяснилось, что она не подходит под требования, сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.
Помимо разрыва соглашения, надзорное ведомство внесло представление директору Мценского дворца культуры.
Артем Ежаков