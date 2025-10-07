Главная » Новости



8:45, 7 октября 2025 года Два украинских дрона уничтожили в орловском небе Также минувшей ночью звучал сигнал ракетной опасности.





В ночь на 7 октября в Орловской области расчеты ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Об последствиях атаки в регионе подробностей не приводили. Всего минувшей ночью над субъектами страны уничтожили 184 беспилотника.



Также ночью в Орловской области звучал сигнал ракетной опасности. Сирены звучали порядка 10 минут.





Артем Ежаков





