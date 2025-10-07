Главная » Новости



7:16, 7 октября 2025 года Семья участника СВО подарила ливенскому храму икону Сергия Радонежского в память о погибшем сыне Образ изготовили в Троице-Сергиевой лавре.



Фото: Ливенская епархия

В Ливенском храме во имя святого великомученика и Победоносца Георгия появилась новая икона. Образ преподобного Сергия Радонежского передала семья Хальзевых в память о погибшем в ходе спецоперации сыне Сергее. Бойца не стало в августе 2024 года. О подарке рассказали на сайте Ливенской епархии.



Большая икона, выполненная в технике мозаики, была сделана в Троице-Сергиевой лавре. Перед образом отслужили молебен.





Юлия Сабельникова





