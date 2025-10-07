вторник 7.10.2025 21:51:37 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
Главная » Новости

17:47, 6 октября 2025 года

В Орле из-за коммунальной аварии отключат горячую воду и отопление

Публикуем список адресов.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Железнодорожном районе Орла произошло повреждение магистральной тепловой сети. Его выявили на пересечении улиц Новосильская и 2-ая Курская. С 21:00 6 октября по 19:00 7 октября горячее водоснабжение будет ограничено более чем в 30 домах. Вот полный список адресов,где отключат воду и тепло:

ул. 1-я Курская: д. 54, 72
ул. 2-я Курская: д. 32, 34, 52, 54, 56, 61, 63, 47
ул. 3-я Курская: д. 35, 52, 53
ул. 4-я Курская: д. 31
ул. 5 Августа: д. 19, 48, 50, 25
ул. Русанова: д. 52
пер. Речной: д. 48, 50, 38
ул. Новосильская: д. 27
ул. Пушкина: д. 80

Также будет ограничено отопление по адресам:

ул. 1-я Курская: д. 1, 55
ул. 2-я Курская: д. 21, 57
ул.5 Августа д. 21
ул. Русанова: д. 47А, 47Б,48А, 48Б
пер. Гористый: д. 14
ул. Магазинная: д. 29

- В настоящее время там ведутся земляные работы, после чего потребуется слить воду из трубопровода, чтобы приступить к ремонтным работам, - уточнили в мэрии. 


Юлия Сабельникова
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.