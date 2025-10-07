Главная » Новости



17:47, 6 октября 2025 года В Орле из-за коммунальной аварии отключат горячую воду и отопление Публикуем список адресов.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Железнодорожном районе Орла произошло повреждение магистральной тепловой сети. Его выявили на пересечении улиц Новосильская и 2-ая Курская. С 21:00 6 октября по 19:00 7 октября горячее водоснабжение будет ограничено более чем в 30 домах. Вот полный список адресов,где отключат воду и тепло:



ул. 1-я Курская: д. 54, 72

ул. 2-я Курская: д. 32, 34, 52, 54, 56, 61, 63, 47

ул. 3-я Курская: д. 35, 52, 53

ул. 4-я Курская: д. 31

ул. 5 Августа: д. 19, 48, 50, 25

ул. Русанова: д. 52

пер. Речной: д. 48, 50, 38

ул. Новосильская: д. 27

ул. Пушкина: д. 80



Также будет ограничено отопление по адресам:



ул. 1-я Курская: д. 1, 55

ул. 2-я Курская: д. 21, 57

ул.5 Августа д. 21

ул. Русанова: д. 47А, 47Б,48А, 48Б

пер. Гористый: д. 14

ул. Магазинная: д. 29



- В настоящее время там ведутся земляные работы, после чего потребуется слить воду из трубопровода, чтобы приступить к ремонтным работам, - уточнили в мэрии.





Юлия Сабельникова





