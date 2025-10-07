Главная » Новости



21:01, 6 октября 2025 года Орловские железнодорожники приложили руку к созданию тематического музея Он работает на ж/д станции "Орел".



Фото: тг-канал "МЖД"

В Орле открылся небольшой музей, посвященный истории электрификации Орловского узла Московской железной дороги. Об этом рассказали в тг-канале "МЖД".



Среди экспонатов представлены предметы быта и интерьера железнодорожников, измерительные приборы, документы и исторические фотографии. Большинство экспонатов собирали орловские железнодорожники. В музее можно будет узнать о том, как на линию вышли первые в регионе электропоезда, познакомиться с историями железнодорожников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.



- В музее планируется проводить экскурсии для школьников и студентов профильных учебных заведений, организовывать встречи с ветеранами труда, - рассказали на официальном сайте РЖД.





Юлия Сабельникова





