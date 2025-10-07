Главная » Новости



20:00, 6 октября 2025 года Ученики орловской школы собрали корм для животных из приюта Благотворительную акцию приурочили к Всемирному дню животных.



Фото: Ольга Супонева

Ученики орловской школы № 27 имени Лескова собрали корм для кошек и собак из приютов. Благотворительную акцию приурочили к Всемирному дню животных, который отмечался 4 октября.



- Помогать – это важно! Помните о том, что мы в ответе за тех, кого приручили, - сообщила советник по воспитанию Анна Шилина.



Также школьники посетили центр кинологической службы УФСИН России по Орловской области. Ребят познакомили со служебными собаками, показали вольеры, в которых они содержатся, рассказали о правилах обучения животных, показали тренировочные площадки и провели экскурсию по территории.





Анастасия Мельникова





